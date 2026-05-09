Rajasthan Summer Vacation : ग्रीष्मावकाश कटौती से राजस्थान शिक्षक संघ नाराज, विरोध में किया बांसवाड़ा में हनुमान चालीसा का पाठ

शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से 2026-27 का शिविरा पंचांग में राजकीय विद्यालयों में मई माह में 14 कार्य दिवस बताए गए हैं, वहीं 17 मई से ग्रीष्मावकाश की शुरुआत होगी। शिविरा पंचांग के अनुसार 4 मई से प्रवेशोत्सव का शुरू दूसरा चरण 11 जुलाई तक चलेगा। अध्यापकों को प्रथम चरण में शेष रहे बच्चों के चिन्हीकरण के लिए हाउसहोल्ड सर्वे करना होगा। चिन्हीकरण के बाद सीएसआर मॉड्यूल में इस कार्य की प्रविष्टि करनी होगी।