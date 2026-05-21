40,000 वर्ग मीटर भूमि पर 63.60 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान में यहां बनेगा अस्पताल, जानें कब तक होगा तैयार?

Ramganjmandi News: लंबे समय से आधुनिक और विस्तृत स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रतीक्षा कर रहे रामगंजमंडी क्षेत्रवासियों को शुक्रवार के दिन बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 63.60 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 200 बेड क्षमता के नए क्रमोन्नत जिला अस्पताल का शिलान्यास लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर करेंगे। प्रस्तावित जिला अस्पताल वर्तमान अस्पताल परिसर के समीप 40 हजार वर्गमीटर भूमि पर विकसित किया जाएगा। अस्पताल भवन करीब 2 लाख वर्गफीट क्षेत्रफल में बनेगा और इसे जी प्लस थ्री यानी चार मंजिला स्वरूप दिया जाएगा। अस्पताल में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।