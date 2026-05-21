21 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

40,000 वर्ग मीटर भूमि पर 63.60 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान में यहां बनेगा अस्पताल, जानें कब तक होगा तैयार?

Newly Upgraded District Hospital: राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। 63.60 करोड़ रुपए की लागत से 200 बेड का आधुनिक जिला अस्पताल बनाया जाएगा।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

May 21, 2026

New Hospital In kota

निर्माण के बाद ऐसा नजर आएगा जिला चिकित्सालय (प्रस्तावित नक्शे का फोटो: पत्रिका)

Ramganjmandi News: लंबे समय से आधुनिक और विस्तृत स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रतीक्षा कर रहे रामगंजमंडी क्षेत्रवासियों को शुक्रवार के दिन बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 63.60 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 200 बेड क्षमता के नए क्रमोन्नत जिला अस्पताल का शिलान्यास लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर करेंगे। प्रस्तावित जिला अस्पताल वर्तमान अस्पताल परिसर के समीप 40 हजार वर्गमीटर भूमि पर विकसित किया जाएगा। अस्पताल भवन करीब 2 लाख वर्गफीट क्षेत्रफल में बनेगा और इसे जी प्लस थ्री यानी चार मंजिला स्वरूप दिया जाएगा। अस्पताल में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

दो वर्षों में होगा निर्माण, अधिकांश स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी

अस्पताल निर्माण के लिए 13 मई 2026 को कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं और इसके बाद निर्माण कार्य 25 मई 2026 से शुरू किया जाएगा। इस परियोजना को दो वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और योजना के अनुसार मई 2028 तक इसका निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। यह आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल होगा और इसमें मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर इमरजेंसी एवं ट्रॉमा विभाग, ओपीडी, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर के साथ-साथ स्त्री रोग, ऑर्थोपेडिक, बाल रोग, नेत्र, मेडिसिन, सर्जिकल और ईएनटी विभाग संचालित किए जाएंगे। इसके अलावा लेबर रूम, प्री एवं पोस्ट डिलीवरी रूम, पीएनसी एवं एएनसी वार्ड, आईपीएचएल लैब तथा रेडियोलॉजी जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

पहली मंजिल पर आधुनिक आईसीयू वार्ड, ब्लड बैंक और अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर स्थापित किए जाएंगे। ऊपरी मंजिलों पर कॉटेज वार्ड, विशेष कक्ष और मीटिंग हॉल बनाए जाएंगे। साथ ही अस्पताल परिसर में स्टाफ क्वार्टर्स, मॉर्चरी, पार्किंग व्यवस्था, आंतरिक सड़कें, कैंटीन और अन्य आवश्यक सुविधाओं का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे यह एक पूर्ण विकसित चिकित्सा संस्थान के रूप में तैयार हो सके।

गंभीर रोगियों को अन्यत्र रैफर करने की जरूरत होगी कम

वर्तमान अस्पताल में संसाधनों की कमी के कारण मरीजों और चिकित्सकों दोनों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक ही कमरे में अलग-अलग डॉक्टरों को मरीज देखने पड़ते हैं। नए अस्पताल भवन में प्रत्येक विभाग के लिए अलग-अलग कक्ष होंगे। ब्लड बैंक और ट्रॉमा सेंटर सुविधाएं शुरू होने से कोटा या झालावाड़ रैफर करने की आवश्यकता कम हो जाएगी। आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और विशेषज्ञ सेवाओं से आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में 6110 खदानें बंद: ट्रांसपोर्ट और रोजगार पर संकट, सरकार ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग
भीलवाड़ा
Shuts 6110 Mines

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 May 2026 11:30 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / 40,000 वर्ग मीटर भूमि पर 63.60 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान में यहां बनेगा अस्पताल, जानें कब तक होगा तैयार?

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रेलवे ने दी बड़ी सौगात: राजस्थान के ये 3 स्टेशन बने जंक्शन, यात्रियों को मिलेंगे कई फायदे

Rajasthan Railway Junction
कोटा

Kota Massive Fire: तीन मंजिला मकान में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक, 4 दमकलों ने मशक्क्त से पाया काबू

Kota Massive Fire
कोटा

Pre DElEd 2026 Exam: पहली बार प्री डीएलएड परीक्षा में होगा बड़ा बदलाव, लाइव मॉनिटरिंग से जारी होगा तत्काल अलर्ट

Exam News
कोटा

Rajasthan: ‘हम गेंती-फावड़ा लेकर सड़क बनाने जाएं…?’, PWD अधिकारियों पर जमकर बरसीं BJP MLA

MLA Kalpana Devi
कोटा

₹1000 करोड़ की लागत से बनी राजस्थान की सबसे चौड़ी टनल जल्द होगी शुरू, दिल्ली से गुजरात जाने वालों का सफर होगा आसान

Mukundra Tunnel
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.