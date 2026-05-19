₹1000 करोड़ की लागत से बनी राजस्थान की सबसे चौड़ी टनल जल्द होगी शुरू, दिल्ली से गुजरात जाने वालों का सफर होगा आसान

करीब एक हजार करोड़ रुपए की लागत से तैयार राजस्थान की सबसे चौड़ी (38 मीटर) टनल में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। 100 साल की गारंटी वाली इस टनल दुर्घटना होने पर इमरजेंसी में वाहनों को स्पेशल पैसेज से निकाजा जा सकेगा। इसके लिए टनल के लिए आने-जाने के लिए 4-4 लेन की दोनों सड़कों को 12 स्थानों पर कनेक्ट किया गया है। ऐसे में टनल 300 से 400 मीटर की दूरी पर आपस में कनेक्ट रहेगी। सुरंग में अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जो सुरंग के दोनों ओर बनाए गए कंट्रोल रूम में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से लेस सर्विलांस सिस्टम से जुड़े होंगे। इसके अलावा टनल की सुरक्षा स्काडा कंट्रोल सिस्टम से की जाएगी। यह सिस्टम वाहनों की गति सीमा समेत अन्य गतिविधियों पर सटीक निगरानी रखेगा। इसके अलावा यात्रियों के लिए इंटरनेट की सुविधा भी मुहैया होगी।