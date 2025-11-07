Traffic Rules: राजस्थान में शराब पीकर वाहन चलाने पर लगभग एक हजार चालकों के खिलाफ की कार्रवाई

Rajasthan Road Safety Campaign: जयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से प्रदेशभर में 4 से 18 नवंबर तक चलाया जा रहा सड़क सुरक्षा अभियान रंग लाने लगा है। अभियान के दूसरे ही दिन पुलिस, परिवहन और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाइयों में उल्लेखनीय तेजी आई है। शराब पीकर वाहन चलाने, गलत दिशा में गाड़ी चलाने और अन्य उल्लंघनों पर सख्त एक्शन लेते हुए करीब एक हजार से अधिक चालकों पर कार्रवाई की गई है।