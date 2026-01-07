Jaipur: मकर संक्रांति पर आसमां में सियासत की पतंगबाजी, हवा में उड़ेंगे पीएम मोदी, पुतिन से लेकर ट्रंप

जयपुर के आसमां में सियासत की पंतगबाजी, पत्रिका फोटो
जयपुर। मकर संक्रांति पर्व (14 जनवरी) पर शहर की फिजा में सिर्फ पतंगों की रंगीन छटा ही नहीं बिखरेगी बल्कि सात समंदर पार की राजनीति और वैश्विक नेतृत्व की झलक भी आसमान में दिखाई देगी। दुनिया के शक्तिशाली देशों के प्रमुख इस बार एक साथ नजर आएंगे। आदमकद पतंगों में दुनिया के बड़े नेताओं की शक्लें सजी होंगी। खास बात यह है कि इन नेताओं की डोर किसी पार्टी या रणनीतिकार के नहीं, बल्कि आम जनता के हाथों में होगी।
हांडीपुरा निवासी 78 वर्षीय अब्दुल गफ्फुर अंसारी की बनाई पतंगों में सिर्फ भारतीय राजनीति ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सियासत भी झलक रही है। पुतिन और ट्रंप की पतंगें खास तौर पर चर्चा में हैं। लोग इन्हें देखने के लिए उत्सुक हैं और मानते हैं कि यह पतंगबाजी को एक नया रंग देती है।
चार फीट की पतंग को देखकर ऐसा लगेगा मानो वैश्विक राजनीति का संगम जयपुर की फिजा में हो रहा हो। अब्दुल बीते लंबे समय से देश के इकलौते ऐसे पतंग कलाकार माने जाते हैं जो राजनीतिक, फिल्मी और अन्य शख्सियतों की शक्ल वाली पतंगें बनाते हैं। यह पतंगे बेहद खास तरीके और बारीकी से तैयार की जाती है।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमरीकी राष्ट्रपति डॉनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमंचद बैरवा, विधायक बालमुकुंदाचार्य, अमीन कागजी, रफीक खान के अलावा फिल्मी सितारे सहित क्रिकेटर विराट कोहली की शक्ल वाली पतंगें तैयार की जा रही है।
पर्व को लेकर परकोटे से लेकर बाहरी इलाकों तक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक पतंगबाजी के लिए उत्साहित हैं। इसी उत्साह के बीच हांडीपुरा, रामगंज सहित अन्य बाजारों में राजनीतिक चेहरों वाली पतंगें सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इन पतंगों पर नेताओं के चेहरे इतने जीवंत हैं कि दूर से ही पहचान में आ जाते हैं। अब्दुल ने बताया कि विशेष गल्फ कागज से तैयार चार से पांच फीट की खास पतंगे कम्प्यूटर कटआउट के साथ तैयार की जाती है। इसमें कपड़े का इस्तेमाल भी किया है। विश्वभर की राजनीतिक हवा को भांपकर पतंगों को डिजाइन किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की आदमकद पतंग तैयार की है। जलमहल की पाल सहित अन्य जगहों पर काइट फेस्टिवल में यह पतंगे उड़ाई जाएगी। एक पतंग बनाने में लगभग 500 रुपए तक खर्च होता है।
