7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Jaipur: मकर संक्रांति पर आसमां में सियासत की पतंगबाजी, हवा में उड़ेंगे पीएम मोदी, पुतिन से लेकर ट्रंप

जयपुर। मकर संक्रांति पर्व (14 जनवरी) पर शहर की फिजा में सिर्फ पतंगों की रंगीन छटा ही नहीं बिखरेगी बल्कि सात समंदर पार की राजनीति और वैश्विक नेतृत्व की झलक भी आसमान में दिखाई देगी। दुनिया के शक्तिशाली देशों के प्रमुख इस बार एक साथ नजर आएंगे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Jan 07, 2026

जयपुर के आसमां में सियासत की पंतगबाजी, पत्रिका फोटो

जयपुर के आसमां में सियासत की पंतगबाजी, पत्रिका फोटो

जयपुर। मकर संक्रांति पर्व (14 जनवरी) पर शहर की फिजा में सिर्फ पतंगों की रंगीन छटा ही नहीं बिखरेगी बल्कि सात समंदर पार की राजनीति और वैश्विक नेतृत्व की झलक भी आसमान में दिखाई देगी। दुनिया के शक्तिशाली देशों के प्रमुख इस बार एक साथ नजर आएंगे। आदमकद पतंगों में दुनिया के बड़े नेताओं की शक्लें सजी होंगी। खास बात यह है कि इन नेताओं की डोर किसी पार्टी या रणनीतिकार के नहीं, बल्कि आम जनता के हाथों में होगी।

वैश्विक नेताओं की पतंगें

हांडीपुरा निवासी 78 वर्षीय अब्दुल गफ्फुर अंसारी की बनाई पतंगों में सिर्फ भारतीय राजनीति ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सियासत भी झलक रही है। पुतिन और ट्रंप की पतंगें खास तौर पर चर्चा में हैं। लोग इन्हें देखने के लिए उत्सुक हैं और मानते हैं कि यह पतंगबाजी को एक नया रंग देती है।

चार फीट की पतंग को देखकर ऐसा लगेगा मानो वैश्विक राजनीति का संगम जयपुर की फिजा में हो रहा हो। अब्दुल बीते लंबे समय से देश के इकलौते ऐसे पतंग कलाकार माने जाते हैं जो राजनीतिक, फिल्मी और अन्य शख्सियतों की शक्ल वाली पतंगें बनाते हैं। यह पतंगे बेहद खास तरीके और बारीकी से तैयार की जाती है।

इस बार यह पतंगें खास

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमरीकी राष्ट्रपति डॉनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमंचद बैरवा, विधायक बालमुकुंदाचार्य, अमीन कागजी, रफीक खान के अलावा फिल्मी सितारे सहित क्रिकेटर विराट कोहली की शक्ल वाली पतंगें तैयार की जा रही है।

राजनीतिक हवा को भांपकर पतंगों को करते डिजाइन

पर्व को लेकर परकोटे से लेकर बाहरी इलाकों तक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक पतंगबाजी के लिए उत्साहित हैं। इसी उत्साह के बीच हांडीपुरा, रामगंज सहित अन्य बाजारों में राजनीतिक चेहरों वाली पतंगें सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इन पतंगों पर नेताओं के चेहरे इतने जीवंत हैं कि दूर से ही पहचान में आ जाते हैं। अब्दुल ने बताया कि विशेष गल्फ कागज से तैयार चार से पांच फीट की खास पतंगे कम्प्यूटर कटआउट के साथ तैयार की जाती है। इसमें कपड़े का इस्तेमाल भी किया है। विश्वभर की राजनीतिक हवा को भांपकर पतंगों को डिजाइन किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की आदमकद पतंग तैयार की है। जलमहल की पाल सहित अन्य जगहों पर काइट फेस्टिवल में यह पतंगे उड़ाई जाएगी। एक पतंग बनाने में लगभग 500 रुपए तक खर्च होता है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के 20 जिलों में घना कोहरा-शीतलहर का प्रकोप, 7 और जिलों में स्कूलों की छुट्टी, माउंट आबू का पारा 5वें दिन भी जमाव बिंदु पर
जयपुर
Rajasthan Cold wave and dense fog

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Jan 2026 07:36 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: मकर संक्रांति पर आसमां में सियासत की पतंगबाजी, हवा में उड़ेंगे पीएम मोदी, पुतिन से लेकर ट्रंप

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan School Holiday: कड़ाके की ठंड के चलते जयपुर सहित 25 जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी, जानें कहां ​​कब तक बंद रहेंगे स्कूल

Rajasthan-school-holiday
जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट में शनिवार-वर्किंग पर गतिरोध टला, कार्यवाहक सीजे से वार्ता में बनी सहमति, 5 जजों की कमेटी करेगी पुनर्विचार

हाईकोर्ट में शनिवार-वर्किंग पर गतिरोध फिलहाल टला, पत्रिका फोटो
जयपुर

Jaipur: मक्का-मदीना भेजने के नाम पर लाखों की ठगी, फर्जी हवाई टिकट देकर 35 लाख रुपए हड़पे

मक्का-मदीना भेजने के नाम पर ठगी का आरोपी अरेस्ट, पत्रिका फोटो
जयपुर

Indian Railways: राजस्थान के 2 रेलवे स्टेशनों पर 5 ट्रेनों का ठहराव मंजूर, यात्रियों को मिलेगी राहत

Train news
जयपुर

Rajasthan fog: राजस्थान में कोहरे के कारण ऐनवक्त पर रद्द हुई 6 फ्लाइट, एक दर्जन से ज्यादा ट्रेनों की थमी रफ्तार

Fog-in-Rajasthan
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.