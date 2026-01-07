Jaipur: मकर संक्रांति पर आसमां में सियासत की पतंगबाजी, हवा में उड़ेंगे पीएम मोदी, पुतिन से लेकर ट्रंप

पर्व को लेकर परकोटे से लेकर बाहरी इलाकों तक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक पतंगबाजी के लिए उत्साहित हैं। इसी उत्साह के बीच हांडीपुरा, रामगंज सहित अन्य बाजारों में राजनीतिक चेहरों वाली पतंगें सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इन पतंगों पर नेताओं के चेहरे इतने जीवंत हैं कि दूर से ही पहचान में आ जाते हैं। अब्दुल ने बताया कि विशेष गल्फ कागज से तैयार चार से पांच फीट की खास पतंगे कम्प्यूटर कटआउट के साथ तैयार की जाती है। इसमें कपड़े का इस्तेमाल भी किया है। विश्वभर की राजनीतिक हवा को भांपकर पतंगों को डिजाइन किया है।