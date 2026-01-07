7 जनवरी 2026,

जयपुर

राजस्थान के 20 जिलों में घना कोहरा-शीतलहर का प्रकोप, 7 और जिलों में स्कूलों की छुट्टी, माउंट आबू का पारा 5वें दिन भी जमाव बिंदु पर

राजस्थान में गलन भरी सर्दी का असर तेज हो गया है। कई जिलों में दिन-रात के तापमान में 5 से 9 डिग्री तक गिरावट दर्ज हुई है। माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु पर है। 20 जिलों में कोहरा और शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। सर्दी के चलते 7 जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है।

Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 07, 2026

Rajasthan Cold wave and dense fog

Rajasthan Cold wave and dense fog (Patrika Photo)

Rajasthan Weather: जयपुर: राजस्थान में गलन वाली सर्दी का असर तेज हो गया है। सुबह और शाम सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरा दिया है। राजस्थान के जिलों में रात और दिन के तापमान में पांच से नौ डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। सर्द हवाओें के साथ घने कोहरे ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है।

प्रदेश के माउंट आबू में पारा लगातार पांचवें दिन जमाव बिंदू पर रहा है। मौसम केंद्र के अनुसार, आगामी चार दिन 20 जिलों में घने कोहरे के साथ सर्द हवाओं का असर रहेगा। इधर, बढ़ती सर्दी के बीच प्रदेश में सात जिलों में नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के अवकाश की घोषणा की गई है। वहीं, उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल के समय में परिवर्तन किया गया है। इधर, जोधपुर के लूणी रेलवे स्टेशन पर एक 70 वर्ष के साधु की मौत हो गई है।

मौसम केंद्र ने अलवर, बांरा, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक, उदयपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में घने कोहरे के साथ शीतलहर और शीतदिन का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार, पांच शहरों में रात का न्यूनतम तापमान चार डिग्री से कम दर्ज किया गया।

इन जिलों में भी अवकाश

कोटपूतली-बहरोड़, झुंझुनूं, धौलपुर, सवाईमाधोपुर: कक्षा 1 से 8 तक के लिए 7 से 10 जनवरी तक अवकाश।
कोटा और बाड़मेर: कक्षा 1 से 8वीं तक 7 व 8 जनवरी तक अवकाश।
भिवाड़ी: नर्सरी से कक्षा पांच तक 10 जनवरी तक अवकाश। कक्षा छह से 12 तक के लिए विद्यालय का संचालन सुबह साढ़े दस बजे से दोपहर तीन बजे तक।
भीलवाड़ा: दो पारी में संचालित सभी विद्यालयों में 7 जनवरी से 10 जनवरी तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होंगे।
जोधपुर: सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों का संचालन प्रातः 10.00 बजे से करने के निर्देश।

इससे पहले किन जिलों के सरकारी-गैर सरकारी स्कूलों में की गई छुट्टी

डूंगरपुर और बूंदी: आंगनबाड़ी केंद्रों तथा सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा एक से पांच तक के विद्यार्थियों का अवकाश।
अजमेर: आंगनबाड़ी केंद्र एवं कक्षा 5वीं तक दो दिन का अवकाश, जबकि कक्षा 6 से 12वीं का समय सुबह 10.30 से शाम 4 बजे तक।
नागौर: कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 6 से 8 जनवरी तक अवकाश।
झालावाड़: कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 10 जनवरी तक अवकाश।
बारां: कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 7 जनवरी तक अवकाश।
चित्तौड़गढ़: कक्षा 1 से 8वीं तक दो दिन का अवकाश।
भीलवाड़ा: आंगनबाड़ी केंद्रों एवं स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक 8 जनवरी तक अवकाश।
जयपुर: कक्षा 5वीं तक 10 जनवरी तक अवकाश, जबकि कक्षा 6 से 8 तक 8 जनवरी तक छुट्टी।
सीकर: कक्षा 1 से 8 तक 6 से 10 जनवरी तक अवकाश, कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए स्कूल समय सुबह 11 से शाम 4 बजे तक।
भरतपुर: कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में तीन दिन का अवकाश।
कोटा: आंगनबाड़ी केंद्रों में 14 जनवरी तक अवकाश, कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में आज अवकाश।
जैसलमेर: 6 से 12 जनवरी तक स्कूल 10 बजे से खुलेंगे।
चूरू: प्री-प्राइमरी से 5वीं कक्षा तक 10 जनवरी तक तथा कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए 7 जनवरी तक अवकाश।
अलवर: 5वीं कक्षा तक के लिए 10 जनवरी तक अवकाश, कक्षा 6 से 12 तक स्कूल का समय सुबह 10.30 से दोपहर 3 बजे तक।
उदयपुर: स्कूल का समय प्रातः 10 से सांय 4 बजे तक।

सर्दी से साधु की मौत

लूणी रेलवे स्टेशन पर मंगलवार सुबह सर्दी की चपेट में आने से एक वृद्ध साधु की मौत हो गई। जीआरपी पुलिस ने बताया कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म दो व तीन के बीच में रात को एक साधु खुले स्थान पर सोया हुआ था। आशंका है कि रात में वह तेज सर्दी की चपेट में आ गया। मृतक की शिनाख्त आगरा निवासी रामगिरी (70) के रूप में हुई।

