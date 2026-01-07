राजस्थान के 20 जिलों में घना कोहरा-शीतलहर का प्रकोप, 7 और जिलों में स्कूलों की छुट्टी, माउंट आबू का पारा 5वें दिन भी जमाव बिंदु पर

डूंगरपुर और बूंदी: आंगनबाड़ी केंद्रों तथा सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा एक से पांच तक के विद्यार्थियों का अवकाश।

अजमेर: आंगनबाड़ी केंद्र एवं कक्षा 5वीं तक दो दिन का अवकाश, जबकि कक्षा 6 से 12वीं का समय सुबह 10.30 से शाम 4 बजे तक।

नागौर: कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 6 से 8 जनवरी तक अवकाश।

झालावाड़: कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 10 जनवरी तक अवकाश।

बारां: कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 7 जनवरी तक अवकाश।

चित्तौड़गढ़: कक्षा 1 से 8वीं तक दो दिन का अवकाश।

भीलवाड़ा: आंगनबाड़ी केंद्रों एवं स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक 8 जनवरी तक अवकाश।

जयपुर: कक्षा 5वीं तक 10 जनवरी तक अवकाश, जबकि कक्षा 6 से 8 तक 8 जनवरी तक छुट्टी।

सीकर: कक्षा 1 से 8 तक 6 से 10 जनवरी तक अवकाश, कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए स्कूल समय सुबह 11 से शाम 4 बजे तक।

भरतपुर: कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में तीन दिन का अवकाश।

कोटा: आंगनबाड़ी केंद्रों में 14 जनवरी तक अवकाश, कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में आज अवकाश।

जैसलमेर: 6 से 12 जनवरी तक स्कूल 10 बजे से खुलेंगे।

चूरू: प्री-प्राइमरी से 5वीं कक्षा तक 10 जनवरी तक तथा कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए 7 जनवरी तक अवकाश।

अलवर: 5वीं कक्षा तक के लिए 10 जनवरी तक अवकाश, कक्षा 6 से 12 तक स्कूल का समय सुबह 10.30 से दोपहर 3 बजे तक।

उदयपुर: स्कूल का समय प्रातः 10 से सांय 4 बजे तक।