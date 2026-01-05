Rajasthan School Holidays: राजस्थान में इन 13 जिलों के स्कूलों में छुट्टी, जानें कहां कब तक स्कूल बंद

जयपुर। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर का प्रकोप जारी है। प्रदेश में सर्द हवाओं के साथ घने कोहरे से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मौसम केन्द्र ने आगामी चार दिन 20 जिलों में शीतलहर के साथ घना कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इधर, सर्दी को देखते हुए 13 जिलों में कलक्टर ने बच्चों के शीतकालीन अवकाश बढ़ा दिए हैं। जयपुर जिले में सर्दी के चलते 5वीं तक के बच्चों की 10 जनवरी तक और कक्षा 6 से 8वीं तक कक्षा की 8 जनवरी तक छुट्टी घोषित की गई है। इसके अलावा भीलवाड़ा, अजमेर, सीकर, पाली, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झालावाड़, टोंक और बूंदी जिले में स्कूलों की छुट्टी बढ़ाई है। वहीं कोटा जिले में स्कूलों के समय में अस्थायी बदलाव किया है।