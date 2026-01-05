Rajasthan School Holidays: राजस्थान में इन 13 जिलों के स्कूलों में छुट्टी, जानें कहां कब तक स्कूल बंद

Image: Patrika
जयपुर। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर का प्रकोप जारी है। प्रदेश में सर्द हवाओं के साथ घने कोहरे से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मौसम केन्द्र ने आगामी चार दिन 20 जिलों में शीतलहर के साथ घना कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इधर, सर्दी को देखते हुए 13 जिलों में कलक्टर ने बच्चों के शीतकालीन अवकाश बढ़ा दिए हैं। जयपुर जिले में सर्दी के चलते 5वीं तक के बच्चों की 10 जनवरी तक और कक्षा 6 से 8वीं तक कक्षा की 8 जनवरी तक छुट्टी घोषित की गई है। इसके अलावा भीलवाड़ा, अजमेर, सीकर, पाली, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झालावाड़, टोंक और बूंदी जिले में स्कूलों की छुट्टी बढ़ाई है। वहीं कोटा जिले में स्कूलों के समय में अस्थायी बदलाव किया है।
जयपुर में जिला प्रशासन ने जिले में 5वीं तक के बच्चों के लिए 10 जनवरी तक और कक्षा 6 से 8वीं तक की 8 जनवरी तक छुट्टियां घोषित कर दी है। वहीं, सीकर जिले के कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों में 10 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। कक्षा 9 से 12 के स्टूडेंट्स के लिए अब स्कूल का समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा।
अजमेर जिले में आंगनबाड़ी केन्द्र एवं कक्षा 5वीं तक के छात्र-छात्राओं का दो दिन का अवकाश किया गया है। जबकि कक्षा 6 से 12 वीं तक के सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों का समय सुबह 10.30 से शाम 4 बजे तक रहेगा। जिला कलक्टर लोकबंधु ने आदेश जारी किया है।
डूंगरपुर में जिला कलक्टर ने 6 से 8 जनवरी तक जिले में संचालित समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों, मां-बाड़ी केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चों एवं सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा एक से पांच में अध्ययनरत विद्यार्थियों का अवकाश घोषित किया है। जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा छह से 12वीं तक के विद्यार्थियों का विद्यालय समय सुबह दस से शाम चार बजे तक रहेगा। इस दौरान कार्मिकों एवं परीक्षा का समय यथावत रहेगा।
कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के चलते विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में स्कूलों के समय में अस्थायी बदलाव किया है। 6 से 8 जनवरी तक कोटा जिले में संचालित सभी राजकीय एवं गैर-राजकीय दो पारी विद्यालयों का समय परिवर्तित रहेगा। इस अवधि में प्रथम पारी के विद्यालय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा द्वितीय पारी के विद्यालय दोपहर 1.05 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होंगे। इस प्रकार दो पारी विद्यालयों का संचालन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। उधर, जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों में अवकाश घोषित कर दिया है।
जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ ने झालावाड़ जिले के राजकीय व निजी विद्यालयों में संचालित कक्षा 1 से 8 वीं तक के समस्त छात्र-छात्राओं का मंगलवार से 10 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामसिंह मीणा ने बताया कि यह अवकाश सिर्फ विद्यार्थियों के लिए लागू होगा शेष स्टाफ (शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक) यथावत कार्य करेंगे।
भीलवाड़ा जिले में सर्दी को देखते हुए जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधु ने क्लास 1 से 8 तक के छात्रों के लिए 6 से 8 जनवरी तक छुट्टी घोषित की है। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश रहेगा।
टोंक जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ स्कूलों में 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए 8 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है। स्टाफ की छुट्टी नहीं रहेगी।
चित्तौड़गढ़ कलक्टर आलोक रंजन ने जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले क्लास एक से आठ तक के बच्चों के लिए 6 और 7 जनवरी को अवकाश घोषित किया है।
श्रीगंगानगर जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने जिले के सभी राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों के लिए 6 से 12 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। वहीं, कक्षा 6 से 12 तक विद्यार्थियों के लिए स्कूल समय सुबह 10:30 से दोपहर 3:00 बजे तक रहेगा।
हनुमानगढ़ जिला कलक्टर डॉ. खुशाल यादव ने जिले के सभी राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक की कक्षाओं में 6 से 10 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं पूर्व की भांति लगेंगी एवं विद्यालय का स्टाफ भी विभागीय नियमानुसार विद्यालयों में उपस्थित रहकर कार्य करेंगे।
बूंदी जिले में भी जारी शीतलहर को देखते हुए कलक्टर ने बड़ा फैसला लिया है। जिले के सभी राजकीय और गैर-राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए 6 और 7 जनवरी को अवकाश घोषित किया गया है। हालांकि, स्टाफ को स्कूल आना होगा।
भरतपुर कलक्टर कमर चौधरी ने जिले के सभी स्कूलों में कक्षा 8वीं तक के स्टूडेंट्स की 8 जनवरी तक छुट्टी घोषित कर दी है।
पाली जिले में पड़ रही तेज सर्दी के कारण कक्षा पहली से पांचवीं तक के विद्यार्थियों का 6 से 8 जनवरी तक अवकाश रहेगा। जिला कलक्टर एलएन मंत्री ने बताया कि कक्षा 6 से ऊपर की कक्षाएं नियमित लगेगी। अध्यापक और अन्य कार्मिकों के लिए अवकाश नहीं रहेगा।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग