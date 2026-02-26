Rajasthan Assembly: ‘कांग्रेस का जिला कार्ड सिर्फ सियासत’ मंत्री हेमंत आरोपों पर जूली का पलटवार- आप सिर्फ तोड़ सकते हो

सामाजिक संस्थाओं की जमीन आवंटन रद्द होने के मुद्दे को लेकर बुधवार को शून्यकाल में सदन से कांग्रेस ने वॉकआउट किया। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने रेवदर में लीन समाजों को छात्रावास के लिए जमीन आवंटन निरस्त होने पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजों के हितैषी थे तो पूर्ववर्ती सरकार ने अंतिम 6 माह में भूमि आवंटित कर क्यों कमियां छोड़ों? राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए आवंटन किया, लेकिन अब पुनर्विचार

कर आवंटन किया जाएगा।