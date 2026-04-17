जेडीए का बड़ा एक्शन: जयपुर में कई जगह अवैध कॉलोनियां ध्वस्त, करोड़ों की जमीन मुक्त

बेगस रोड और रामकुई में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई

बेगस रोड स्थित ग्राम बसेड़ी में करीब 6 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना अनुमति मिट्टी-ग्रेवल सड़कें और अन्य निर्माण कर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। सूचना मिलने पर जेडीए ने मौके पर पहुंचकर ध्वस्तीकरण किया।

इसी तरह रामकुई के पास करीब 3 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर भी कार्रवाई करते हुए निर्माण हटाए गए। दोनों ही मामलों में ध्वस्तीकरण पर आए करीब 50-50 हजार रुपए खर्च की वसूली संबंधित व्यक्तियों से की जाएगी।