17 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खास खबर

Jaipur Crime: जयपुर में गर्भवती से छेड़छाड़ करने वाले दरिंदे का हुआ बुरा हाल, हाथ-पांव टूटे, पुलिस को दिया था चकमा

Jaipur Molestation Case: गर्भवती महिला से छेड़छाड़ के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने मुरैना जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। जयपुर लाते समय आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे फिर दबोच लिया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Apr 17, 2026

Jaipur molestation case, pregnant woman harassment, accused arrested Rajasthan, Morena jail arrest, production warrant case, Rajasthan police action, CCTV tracking arrest, criminal escape attempt, police chase incident, sheltering accused case, spa connection crime, repeat offender arrest, multiple FIR accused, Rajasthan crime update, police investigation Jaipur

घायल आरोपी राहुल घुरैया। फोटो- पत्रिका

जयपुर। गर्भवती महिला से छेड़छाड़ के मामले में फरार मुख्य आरोपी राहुल घुरैया उर्फ राज को पुलिस ने मध्यप्रदेश के मुरैना जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने अपना हुलिया बदल लिया था और दाढ़ी कटवा ली थी। पुलिस के अनुसार आरोपी को पकड़ने के लिए करीब 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर उसका रूट मैप तैयार किया गया। गिरफ्तारी के डर से आरोपी ने मुरैना कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था, जहां से उसे प्रोडक्शन वारंट पर जयपुर लाया गया।

यह वीडियो भी देखें

डीसीपी (ईस्ट) रंजीता शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी राहुल घुरैया उर्फ राज बिजौली, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) का रहने वाला है। इसके अलावा शुभम अग्रवाल उर्फ सिद्धार्थ (29) निवासी गिरधर मार्ग, मालवीय नगर और बाबूलाल बराला (28) निवासी मॉडल टाउन कॉलोनी, मानसरोवर मुहाना को भी अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया है।

शौचालय का बहाना बनाकर पुलिसकर्मी को धक्का मारा

जयपुर लाते समय आरोपी ने खोह नागोरियान क्षेत्र में पुलिस को चकमा देने की कोशिश की। रास्ते में शौचालय जाने का बहाना बनाकर उसने पुलिसकर्मी को धक्का दिया और भागने लगा। हालांकि पीछे चल रही पुलिस टीम ने तुरंत उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया। भागने के दौरान फिसलने से उसके हाथ-पैर टूट गए, जिसके बाद उसे व्हीलचेयर की सहायता से ले जाया गया। पुलिस उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराने की तैयारी कर रही है।

शरण देने वालों को भी पकड़ा

पुलिस ने आरोपी को शरण देने के आरोप में शुभम अग्रवाल और बाबूलाल बराला को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार शुभम का जवाहर सर्कल क्षेत्र में सन एंड मून नाम से स्पा संचालित है, जबकि बाबूलाल बराला सांगानेर क्षेत्र में वीआईपी स्पा और पिंक स्पा चलाता था, जो वर्तमान में बंद हैं। दोनों आरोपियों को राहुल की आपराधिक गतिविधियों की जानकारी होने के बावजूद उसे ठहराया गया था।

38 से ज्यादा मामले दर्ज

पुलिस के अनुसार राहुल के खिलाफ मध्यप्रदेश में आर्म्स एक्ट, लूट और चोरी समेत 33 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं। वहीं जयपुर के रामनगरिया, सांगानेर और बजाज नगर थानों में भी उसके खिलाफ छेड़छाड़ के मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस अब पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और किराएदार सत्यापन नहीं कराने वाले मकान मालिकों पर भी कार्रवाई की तैयारी कर रही है।

ये भी पढ़ें

पश्चिमी राजस्थान का ‘डॉन’ बनना चाहता था राजू मांजू, फायरिंग का था शौकीन, साथी ने ही दिया ‘धोखा’, जानिए पूरी कहानी
जालोर
Gangster Raju Manju arrested, Gangster Raju Manju latest news, Gangster Raju Manju update news, Gangster Raju Manju today news, Gangster Raju Manju breaking news, Gangster Raju Manju Arrested, Raju Manju arrest, Jalore gangster news, Rajasthan crime update, ANTF Jaipur operation, wanted gangster capture, organized crime Rajasthan, toll mafia case, gangster gang war, illegal extortion racket, Rajasthan police action, arms deal trap, criminal network busted, western Rajasthan crime, gang leader arrest, high profile arrest Rajasthan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Updated on:

17 Apr 2026 09:50 pm

Published on:

17 Apr 2026 09:26 pm

Hindi News / Special / Jaipur Crime: जयपुर में गर्भवती से छेड़छाड़ करने वाले दरिंदे का हुआ बुरा हाल, हाथ-पांव टूटे, पुलिस को दिया था चकमा

बड़ी खबरें

View All

खास खबर

ट्रेंडिंग

महिला आरक्षण पर सपा सांसद इकरा हसन का जवाब, महिलाओं का नाम लेकर भाजपा सेंक रही राजनीतिक रोटियां

शामली

UP Weather Alert: यूपी में बदला मौसम का मिजाज, बारिश को लेकर आया बड़ा अपडेट, कई जिलों में असर

UP weather update today thunderstorm alert, यूपी मौसम अपडेट आंधी बारिश की चेतावनी
प्रयागराज

mp news: पेंशनर्स ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर वित्त मंत्री को सौंपा ज्ञापन, धारा 49 समाप्त करने की मांग

pensioners
भोपाल

Strait of Hormuz पर आ गया ब्रिटेन के पीएम का बयान, फ्रांस और यूके मिलकर करेंगे रक्षात्मक मिशन का नेतृत्व

British Prime Minister Keir Starmer
विदेश

KKR के खिलाफ कहर बनकर टूटे रबाडा और सिराज, 7 बल्लेबाज नहीं छू पाए दहाई का आंकड़ा

IPL 2026 GT vs KKR
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.