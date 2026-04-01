Jaipur Crime: जयपुर में गर्भवती से छेड़छाड़ करने वाले दरिंदे का हुआ बुरा हाल, हाथ-पांव टूटे, पुलिस को दिया था चकमा

जयपुर। गर्भवती महिला से छेड़छाड़ के मामले में फरार मुख्य आरोपी राहुल घुरैया उर्फ राज को पुलिस ने मध्यप्रदेश के मुरैना जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने अपना हुलिया बदल लिया था और दाढ़ी कटवा ली थी। पुलिस के अनुसार आरोपी को पकड़ने के लिए करीब 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर उसका रूट मैप तैयार किया गया। गिरफ्तारी के डर से आरोपी ने मुरैना कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था, जहां से उसे प्रोडक्शन वारंट पर जयपुर लाया गया।