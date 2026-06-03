दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में बड़ा एक्शन, होटल मालिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार

अधिकारियों के मुताबिक, छह मंजिला होटल के बेसमेंट में सुबह 8:50 बजे आग लगी। शुरुआती जांच में पता चला है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी और उसके बाद गैस रिसाव से और भड़क गई। इसके बाद आग ऊपरी मंजिलों पर बने कमरों तक फैल गई। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने खिड़कियों के शीशे तोड़े और कंबल लेकर लोगों को बचाने में जुट गए। इस दौरान करीब 40 लोगों को होटल से सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं, देर शाम दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने अवैध और बिना एनओसी के संचालित हो रहे होटलों को सील करने के आदेश दिए। सरकार ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए हैं।