पश्चिमी राजस्थान का ‘डॉन’ बनना चाहता था राजू मांजू, फायरिंग का था शौकीन, साथी ने ही दिया ‘धोखा’, जानिए पूरी कहानी

भारतमाला एक्सप्रेस-वे परियोजना के नेटवर्क के अधिकारियों को भी इस पर धमकाने के आरोप हैं। आईजी विकास कुमार के अनुसार वर्ष 2013 से ही राजू मांजू अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। पिछले 13 साल में उस पर तीन दर्जन प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। दर्ज प्रकरणों में हत्या, हत्या का प्रयास, लूटपाट, अपहरण, मारपीट, आर्म्स एक्ट, मादक पदार्थों की तस्करी, धमकी, वसूली, आगजनी, पुलिस पर हमला जैसे संगीन अपराधों की पूरी श्रृंखला शामिल है। क्रिकेट खेलते समय कहासुनी में मारपीट से अपराध का सफर शुरू करने के बाद आरोपी पश्चिमी राजस्थान में डॉन के रूप में पैर पसारना चाहता था।