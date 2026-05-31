Jalore: रिटायर्ड नायब हवलदार ने बंजर खेत को बनाया हरियाली का मॉडल, 5 वर्ष में उगाया चंदन का जंगल

गणपत राजपुरोहित बताते हैं कि सेना में सेवा के दौरान उनकी नियुक्ति मणिपुर में रही थी। वहां उन्होंने पहली बार बड़े स्तर पर सफेद चंदन के पेड़ देखे थे। चंदन के आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व को समझने के बाद उनके मन में विचार आया कि सेवानिवृत्ति के बाद अपने गांव में भी इस दिशा में काम किया जाए। नौकरी से निवृत्त होने के बाद उन्होंने इस सपने को साकार करने का संकल्प लिया और गुजरात से कर्नाटक नस्ल के सफेद चंदन के पौधे मंगवाकर अपने खेत में रोपित किए।