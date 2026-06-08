Jalore Four lane Road: आस्था की राह होगी आसान, बनेगी 10 KM लंबी फोरलेन सड़क, खर्च होंगे 9 करोड़

जालोर। सांचौर से गोलासन हनुमान मंदिर तक श्रद्धालुओं की राह अब आसान होगी। पीडब्ल्यूडी की ओर से सांचौर-गोलासन-गरडाली मार्ग को फोरलेन बनाने के लिए नए सड़क निर्माण का खाका तैयार किया जा रहा है, जिससे भविष्य में आवागमन सुगम होगा। गोलासन एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और अब तक खस्ताहाल सड़क के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी उठानी पड़ती थी। इस समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में पीडब्ल्यूडी स्तर पर यह कार्य कराया जाएगा। इससे पहले लोगों ने कई बार प्रशासन से सड़क दुरुस्त करने की मांग की, लेकिन बजट और योजना प्रक्रिया लंबित रहने के कारण कार्य शुरू नहीं हो सका।