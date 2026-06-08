Rajasthan: अनिता बिश्नोई पर बनाया था वीडियो, एयर होस्टेस को यूजर्स ने दी धमकी, ममता ने दिया खुला चैलेंज

ममता चौधरी का कहना है कि उन्होंने अनिता बिश्नोई के पोस्ट पर वीडियो बनाया था, जिसमें कथित तौर पर कहा गया था, 'जो अनपढ़ औरत होती है वह घर बसाती है, पढ़ी लिखी औरत तो अक्सर कोर्ट के चक्कर कटवाती है।' इसके साथ ही उन्होंने 'कपड़े हो गए छोटे…' बयान पर भी एक वीडियो बनाया था। ममता का कहना है कि इन वीडियो के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार धमकियां दी जा रही हैं। वीडियो में ममता ने कहा कि कुछ लोग उन्हें मैसेज भेजकर चेतावनी दे रहे हैं कि अनिता बिश्नोई के स्वस्थ होने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। ममता ने इन दावों को लेकर कहा कि वह किसी भी प्रकार की धमकी से डरने वाली नहीं हैं। वीडियो में उन्होंने एक बार फिर अनिता के विचारों पर सवाल उठाए हैं।