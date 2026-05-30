Jalore Crime: हार्डकोर अपराधी भजनलाल विश्नोई के घर दबिश, 6 कारतूस-दस लाख जब्त, भाई गिरफ्तार

पुलिस निरीक्षक राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित ने बताया कि युवक के साथ मारपीट और स्कॉर्पियो से कुचलने के प्रयास के मामले में वांछित अपराधी पूनासा निवासी भजनलाल विश्नोई की तलाश की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस टीम ने उसके आवास पर दबिश देकर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान मकान से 6 अवैध कारतूस और 10 लाख 16 हजार रुपए नकद बरामद हुए। पुलिस ने नकदी और कारतूस जब्त कर लिए हैं। साथ ही हार्डकोर अपराधी के सगे भाई हनुमानाराम पुत्र केसाराम विश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उससे बरामद कारतूस और नकदी के स्रोत तथा अवैध कारोबार से जुड़े पहलुओं को लेकर पूछताछ कर रही है।