Jalore Crime News: जालोर में दिनदहाड़े चोरी, महिला की थैली में लगाया कट, लाखों के गहने किए पार

पुलिस के अनुसार सारीयाणा गांव निवासी संजीव कुमारी पुरोहित पत्नी ईश्वरलाल जेरण बुधवार को अपनी चाची, भाभी और अन्य रिश्तेदारों के साथ भीनमाल बाजार में खरीदारी करने आई थीं। सबसे पहले उन्होंने गणेश चौक पर सोने की कंठी पिराई करवाई। इसके बाद एक ज्वैलर्स की दुकान से सोने की चेन में कड़ी डलवाई। फिर वे कपड़े खरीदने के लिए बड़े चौहटे स्थित दुकान की ओर गईं। इसी दौरान करीब 200 मीटर के दायरे में शातिरों ने वारदात को अंजाम दे दिया। सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि तीन लोग महिलाओं की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। जिस ज्वैलर्स की दुकान से महिलाएं गहने लेकर निकली थीं, उसके सामने नाश्ते की एक लॉरी पर शातिर बैठे हुए थे।