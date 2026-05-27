27 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जालोर

Jalore Crime News: जालोर में दिनदहाड़े चोरी, महिला की थैली में लगाया कट, लाखों के गहने किए पार

बाजार में खरीदारी करने आई महिला की थैली काटकर सोने के गहने चोरी कर लिए गए। दिनदहाड़े हुई यह वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई।

2 min read
Google source verification

जालोर

image

Rakesh Mishra

May 27, 2026

Jalore Crime News

मौके पर पहुंची पुलिस। फोटो- पत्रिका

जालोर। जालोर जिले के भीनमाल शहर के मुख्य बाजार में बुधवार खरीदारी करने आई एक महिला की थैली में ब्लेड से चीरा लगाकर तीन तोला सोने के गहने चोरी कर लिए गए। कुछ ही देर बाद महिला ने थैली संभाली तो उसमें रखे गहने गायब मिले। चोरी की यह वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी।

यह वीडियो भी देखें

पुलिस के अनुसार सारीयाणा गांव निवासी संजीव कुमारी पुरोहित पत्नी ईश्वरलाल जेरण बुधवार को अपनी चाची, भाभी और अन्य रिश्तेदारों के साथ भीनमाल बाजार में खरीदारी करने आई थीं। सबसे पहले उन्होंने गणेश चौक पर सोने की कंठी पिराई करवाई। इसके बाद एक ज्वैलर्स की दुकान से सोने की चेन में कड़ी डलवाई। फिर वे कपड़े खरीदने के लिए बड़े चौहटे स्थित दुकान की ओर गईं। इसी दौरान करीब 200 मीटर के दायरे में शातिरों ने वारदात को अंजाम दे दिया। सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि तीन लोग महिलाओं की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। जिस ज्वैलर्स की दुकान से महिलाएं गहने लेकर निकली थीं, उसके सामने नाश्ते की एक लॉरी पर शातिर बैठे हुए थे।

आरोपियों की तस्वीर जारी

जैसे ही महिलाएं वहां से आगे बढ़ीं, आरोपियों ने पलभर में थैली में ब्लेड से चीरा लगाकर गहने पार कर दिए। महिला को बाद में थैली फटी दिखी तो चोरी का पता चला। वारदात की शिकार महिला संजीव कुमारी ने बताया कि एक महिला उससे टकराते हुए आगे निकल गई थी और फिर वापस मुड़ी थी। वारदात दोपहर करीब 12 बजे हुई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक महिला और एक युवक की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की है।

दिनदहाड़े हुई वारदात

जालोर के भीनमाल के मुख्य बाजार में दिनभर भीड़भाड़ रहती है। ऐसे में दिनदहाड़े हुई इस वारदात से लोगों में डर का माहौल है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। वारदात के बाद कुछ दूरी पर जाकर शातिर महिला ने गले में पहना दुपट्टा भी बदल लिया।

महिला की थैली में कट लगाकर सोने के गहने चोरी होने का मामला सामने आया है। वारदात करने वालों की तलाश जारी है। संदिग्धों को ट्रेस किया जा रहा है।

  • राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, थानाधिकारी, भीनमाल

ये भी पढ़ें

राजस्थान में पेट्रोल पंपों की बड़ी चोरी उजागर, आम जनता को लाखों का नुकसान, 7 जिलों में ताबड़तोड़ एक्शन से मचा हड़कंप
जयपुर
Rajasthan Petrol Pump Fraud

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 May 2026 08:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Jalore Crime News: जालोर में दिनदहाड़े चोरी, महिला की थैली में लगाया कट, लाखों के गहने किए पार

बड़ी खबरें

View All

जालोर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jalore Water Crisis: 21 दिन के क्लोजर के बाद नर्मदा का पानी पहुंचा तैतरोल, जालोर में जल संकट के बीच राहत भरी खबर

Jalore water crisis
जालोर

जालोर में खौफनाक वारदात: अवैध कब्जे की शिकायत की तो बीच सड़क पर युवक के तोड़े हाथ-पैर, SUV चढ़ाने की कोशिश

Jalore Bhinmal Youth Brutally Beaten
जालोर

जालोर को बड़ी राहत: 22 मई से नर्मदा का पानी फिर शुरू, 300 गांवों की सप्लाई होगी बहाल

Jalore Narmada Water
जालोर

पश्चिमी राजस्थान के इन शहरों को आज मिलेगी रेलवे की बड़ी सौगात, कारोबार को भी मिलेगा बढ़ावा

Vande Bharat Train
जालोर

जालोर से 4 इंटरनेशनल और 60 नेशनल मेडलिस्ट देने वाला आत्मरक्षा केंद्र होगा बंद? खेल अधिकारी के आदेश पर मचा हंगामा

Jalore Stadium Dispute
जालोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.