Good News: पश्चिमी राजस्थान के इन शहरों को आज मिलेगी रेलवे की बड़ी सौगात, कारोबार को भी मिलेगा बढ़ावा



केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज विभिन्न रेल परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़ेगे। कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “भारतीय रेल विकास और कनेक्टिविटी” विजन से जोड़कर देखा जा रहा है।

आज शुरू होने जा रही भुज-जालोर-पाली मारवाड़-दिल्ली एक्सप्रेस पश्चिमी राजस्थान के लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी। जालोर क्षेत्र को पहली बार राजधानी दिल्ली और जयपुर से सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। अब यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए बार-बार ट्रेन बदलने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। इससे जालोर के ग्रेनाइट उद्योग, हस्तशिल्प, मोजड़ी कारोबार और स्थानीय व्यापार को भी नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।