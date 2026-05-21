जालोर से 4 इंटरनेशनल और 60 नेशनल मेडलिस्ट देने वाला आत्मरक्षा केंद्र होगा बंद? खेल अधिकारी के आदेश पर मचा हंगामा

परिजनों व खिलाड़ियों की ओर से सौंपे ज्ञापन में बताया गया कि जिला प्रशासन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित आत्मरक्षा केन्द्र जालोर में कोच प्रीतमसिंह राठौड़ के देखरेख में बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस एकडमी में 4 अन्तरराष्ट्रीय, 60 राष्ट्रीय व 100 से अधिक राज्य स्तर पर खिलाड़ियों ने पदक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। ज्ञापन देने वाले अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के दर्जनों खिलाड़ियों सहित अभिभावक मीनल शर्मा, सरस्वती देवी, सुनीता चौधरी और कविता सोलंकी मौजूद मौजूद रहे और प्रकरण में उचित कार्रवाई की मांग की।