97 साल बाद जालोर को बड़ी सौगात, अब दिल्ली के लिए मिलेगी सीधी ट्रेन; राजस्थान के इन 16 स्टेशनों पर होगा ठहराव

Delhi-Bhuj Express Train: जालोर। राजस्थान के जालोर जिले को 97 साल बाद बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। लंबे इंतजार के बाद जालोर को अब राजधानी दिल्ली से सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। रेलवे ने भुज से दिल्ली के बीच नई ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह एक्सप्रेस ट्रेन रोजाना चलेगी और जालोर, अजमेर और जयपुर के रास्ते चलेगी। बता दें कि जून 1929 में जालोर से जोधपुर के बीच पहली ट्रेन चली थी। लेकिन, लंबे इंतजार के बाद अब जालोर से दिल्ली के बीच सीधी ट्रेन चलेगी।