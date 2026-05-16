Jalore News: भीनमाल के जसवंतपुरा रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा बड़ा ब्रिज, जाम से मिलेगी राहत

शहर के जसवंतपुरा रोड रेलवे क्रॉसिंग पर तीन दिशाओं से रास्ते जुड़े हुए हैं। यहां से रानीवाड़ा बाईपास रोड और जसवंतपुरा मार्ग गुजरता है। ऐसे में यहां टी आकार का अंडरब्रिज या ओवरब्रिज प्रस्तावित किया गया है। इससे रानीवाड़ा की तरफ जाने वाले वाहन चालक भी आसानी से गुजर सकेंगे। वहीं जसवंतपुरा रोड की तरफ आने-जाने वाले लोगों को भी सुविधा मिलेगी। ब्रिज बनने के बाद जसवंतपुरा रोड क्षेत्र की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को जाम की समस्या से काफी राहत मिलने की उम्मीद है।