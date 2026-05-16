Railway Update : जयपुर से जाने वाली कई प्रमुख ट्रेनों में बुकिंग नहीं, आसमान छू रहा हवाई किराया, यात्री परेशान

रानीखेत एक्सप्रेस (जयपुर-काठगोदाम) : 18 मई तक पूरी तरह फुल। महीने के अंत तक स्लीपर में भी लंबी वेटिंग।

पूजा एक्सप्रेस (जयपुर-जम्मू) : 20 मई तक फर्स्ट और थर्ड इकोनॉमी एसी में नो-रूम। शालीमार एक्सप्रेस में स्लीपर वेटिंग 100 और एसी वेटिंग 60 पार।

योगा एक्सप्रेस (जयपुर-ऋषिकेश) : 25 मई तक हर श्रेणी में नो-रूम।

मरूसागर एक्सप्रेस (जयपुर-गोवा) : 30 मई तक सेकंड एसी में ऑनलाइन बुकिंग बंद।

दौलतपुर चौक एक्सप्रेस (जयपुर-चंडीगढ़) : दस दिन तक सेकंड और थर्ड एसी में कई तारीखों पर नो-रूम। गरीब रथ एक्सप्रेस में भी लंबी वेटिंग। अजमेर चंडीगढ़ वंदे भारत में कुछ राहत।

अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस : अगले पांच दिन तक किसी भी एसी कोच में बुकिंग नहीं।

जयपुर-मुंबई सुपरफास्ट : 17 मई की बुकिंग पर थर्ड एसी वेटिंग 131 और स्लीपर वेटिंग 97। ओखा एक्सप्रेस (जयपुर- देहरादून): 30 मई तक स्लीपर से लेकर एसी तक सभी में नो-रूम।