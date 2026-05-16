राजस्थान में NEET पेपर लीक पर सियासत गरमाई, कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री से मांगा इस्तीफा; BJP ने किया तीखा पलटवार

Rajasthan Politics: जयपुर। नीट पेपरलीक पर राजस्थान में सियासत गरमाई हुई है। केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार पर कांग्रेस लगातार हमला बोल रही है। कांग्रेस नेताओं ने अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की। जिस पर बीजेपी ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल के पेपरलीक भूल गई। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में हुए पेपरलीक मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया।