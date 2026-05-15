Rajasthan New Road: भर्तृहरि मेले से पहले बनेगी नई सड़क-पुलिया, 25 करोड़ आएगी लागत; श्रद्धालुओं की राह होगी आसान

पुरुषार्थी समिति व शालीमार सोसायटी के पदाधिकारियों के अलावा जनता ने कहा कि इस मामले को लेकर जिला कलक्टर को ज्ञापन दिया गया। उन्होंने मामला सतर्कता में भेज दिया है। इसके अलावा वन राज्य मंत्री संजय शर्मा से भी मिले तो उन्होंने भी कहा है कि प्रवेशद्वार कहीं भी बना सकते हैं, फिर भी यूआइटी उसी जगह पर प्रवेशद्वार क्यों बना रही है। घुमाव में प्रवेशद्वार बनने से दो वार्डों की जनता जाम से परेशान होगी। पानी की लाइन बदलने से लेकर अन्य कार्य करने होंगे। यूआइटी एक्सईएन अशोक मदान का कहना है कि प्रवेशद्वार के जगह चयन को लेकर उच्चाधिकारियों से बात की जा रही है। बिजली की लाइन शिफ्टिंग का कोई इश्यू है, उसे हल करते हुए जल्द निर्णय लिया जाएगा। हमारा उद्देश्य जनता को परेशान करना नहीं है।