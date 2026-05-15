रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और CM भजनलाल देंगे 300 करोड़ की सौगात, अलवर-भिवाड़ी में विकास को मिलेगी रफ्तार

अलवर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का 15 मई को अलवर व भिवाड़ी का दौरा निरस्त हो गया है। वह वर्चुअली रूप से जुड़ेंगे और करीब 300 करोड़ की सौगात देंगे। दौरे को लेकर गुरुवार को दिनभर तैयारियां चलती रहीं। रेलवे स्टेशन से लेकर गौरव पथ पर काम किया गया। सीएम भजनलाल शर्मा व रेल मंत्री का दौरा स्थगित होने पर प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। क्योंकि कई दिन से वह अलग-अलग कार्यक्रमों की तैयारियों में जुटा हुआ था।