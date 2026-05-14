Latest Rajasthan News: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम भजनलाल का अलवर दौरा स्थगित, जानिए वजह

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए लंबे समय से तैयारियां चल रही थी। मेडिकल कॉलेज में काम शुरू हो गया था। इसके अलावा बुर्जा में रात्रि चौपाल की तैयारियां भी अंतिम चरण में थीं। सीएम के आने से पहले नगर निगम और यूआइटी ने शहर को चमकाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए। सड़कों को सही करने के साथ ही रोड लाइट्स को सही किया गया। यहां तक यूआइटी ने रेलवे स्टेशन के पास मछली मार्केट तक को हटा दिया। उधर, रेलमंत्री के दौरे के चलते रेलवे स्टेशन के आसपास पर काम शुरू हो गए थे। यहां तक कि स्टेशन के अंदर भी रंग-रोगन करवाया जा रहा था।