Alwar: बाइक में 100 और फोर व्हीलर गाड़ियों को मिलेगा 500 रुपए का पेट्रोल-डीजल, पंप संचालकों के नियम से मचा हड़कंप

बहरोड़ शहर और आसपास के कई पेट्रोल पंपों पर दोपहिया वाहनों को केवल 100 रुपए तक का पेट्रोल दिया जा रहा है। वहीं चारपहिया वाहनों को 500 रुपए तक का डीजल या पेट्रोल ही उपलब्ध कराया जा रहा है। अचानक लागू की गई इस व्यवस्था से वाहन चालकों में नाराजगी बढ़ गई है। कई लोग जरूरत के अनुसार ईंधन नहीं मिलने पर पंप कर्मचारियों से बहस करते नजर आ रहे हैं। वाहन चालकों का कहना है कि सीमित तेल मिलने से उन्हें रोजमर्रा के कामकाज में दिक्कत हो रही है। व्यापार, यात्रा और अन्य जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को बार-बार पेट्रोल पंपों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।