मेड़ता से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का किसानों से बड़ा वादा, नागौर को देंगे पेयजल योजना की बड़ी सौगात

किसानों के हितों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाना है। इसके लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है ताकि किसानों को सिंचाई में राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि खेती को लाभकारी बनाने के लिए सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है और इसी उद्देश्य से ग्राम विकास रथ अभियान भी चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही ग्लोबल मीट आयोजित होने वाली है, जिसमें राजस्थान के विकास और निवेश को नई दिशा दी जाएगी।