नागौर बन रहा कैंसर का नया हॉट स्पॉट, महिलाओं में तेजी से बढ़ रहे ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के मामले

नागौर. कृषि प्रधान नागौर जिला अब गंभीर स्वास्थ्य चुनौती का सामना कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में जिले में कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विशेष रूप से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। चिकित्सकों का कहना है कि जिस तरह कभी पंजाब और राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले को कैंसर प्रभावित क्षेत्र माना जाता था, उसी तरह के संकेत अब नागौर जिले में भी दिखाई देने लगे हैं। जेएलएन अस्पताल में हर माह 60 से अधिक लोगों की कीमोथैरेपी की जा रही है, जबकि औसतन हर माह 5 से 7 नए मरीज पहुंच रहे हैं। कई मरीज ऐसे भी हैं, जो जोधपुर व बीकानेर में उपचार करवा रहे हैं।