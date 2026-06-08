जिला अस्पताल में तीन साल से नकारा पड़ा फायर फाइटिंग सिस्टम, कैसे बुझेगी आग

शहरी क्षेत्रों में नागरिकों व पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आगजनी की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने सभी होटलों, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट्स, मैरिज गार्डन्स, मल्टीप्लेक्स, कोचिंग संस्थानों, पेइंग गेस्ट तथा अन्य उच्च जोखिम वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा मानकों के भौतिक सत्यापन का 45 दिवसीय विशेष अभियान चलाने का निर्णय किया है। यह अभियान 6 जून 2026 से 20 जुलाई 2026 तक चलेगा। विभाग की ओर से 5 जून को जारी आदेश में समस्त नगरीय निकायों को अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रतिष्ठानों का सघन सर्वेक्षण व सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य मार्गदर्शिका के अनुसार, प्रत्येक प्रतिष्ठान के पास वैध फायर एनओसी होना अनिवार्य है। जिन भवनों की एनओसी समाप्त हो चुकी है, उन्हें तुरंत नवीनीकरण के लिए पाबंद किया जाएगा। अग्नि शमन उपकरणों जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, होज रील, ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम और फायर अलार्म का चालू स्थिति में होना भी अनिवार्य है।