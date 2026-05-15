देवस्थान विभाग में एक अफसर के कंधों पर 5 जिलों का भार, मंदिरों की निगरानी भगवान भरोसे

हैरानी की बात यह है कि विभाग में निरीक्षक के पद पर भी स्थाई नियुक्ति नहीं है, बल्कि वहां एक कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है, जो सप्ताह में केवल एक दिन ही कार्यालय पहुंचता है। बाकी समय विभाग की पूरी व्यवस्था एक महिला सहायक कर्मचारी के भरोसे टिकी रहती है। अगर वह कर्मचारी किसी काम से बाहर चली जाए या अदालती मामलों के सिलसिले में कोर्ट जाना पड़े, तो अक्सर कार्यालय पर ताला लटका मिलता है। विभाग का इतिहास देखें तो 1997 में जब सहायक आयुक्त कार्यालय बना था, तब इसमें केवल सीकर और झुंझुनूं जिले शामिल थे। 2006 में अलवर को जोड़ा गया और 2024 में दो नए जिले और जोड़ दिए गए, लेकिन काम बढ़ने के बावजूद कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ाई गई।