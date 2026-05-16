जयपुर में बर्थडे के बहाने होटल ले जाकर युवती से बलात्कार, शादीशुदा निकला साहिल; पत्नी संग जेल के पीछे छिपा मिला

शादी का झांसा देकर युवती से बलात्कार (पत्रिका सांकेतिक तस्वीर)
Jaipur Crime News: राजधानी जयपुर की जवाहर नगर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए युवती को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान साहिल खान उर्फ गोलू के रूप में हुई है, जो हसनपुरा का रहने वाला है। आरोपी पुलिस से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था और अपनी पत्नी के साथ जयपुर सेंट्रल जेल के पीछे घाटगेट इलाके में एक किराए का कमरा लेकर छिपा हुआ था। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे धर दबोचा।
पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, यह पूरा मामला नवंबर 2023 से शुरू हुआ था। तब आरोपी साहिल खान ने पीड़िता से दोस्ती की थी। इसके बाद वह पीड़िता को उसके जन्मदिन का बहाना बनाकर जवाहर नगर स्थित एक होटल में ले गया।
वहां आरोपी ने पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। जब युवती बेहोश हो गई, तो आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म (बलात्कार) किया और इस पूरी वारदात का अपने मोबाइल में एक आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया।
होश में आने पर जब पीड़िता को इस बात का पता चला, तो आरोपी साहिल ने उसे बदनाम करने की धमकी दी। वह वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने का डर दिखाकर पीड़िता को बार-बार बुलाता रहा और लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा।
जब भी पीड़िता इस बात का विरोध करती, तो आरोपी उसे जल्द ही शादी करने का झांसा देकर चुप करा देता था। पीड़िता उसकी बातों में आकर चुप रही, लेकिन आरोपी का झूठ ज्यादा दिन नहीं टिक सका।
कुछ समय बाद जब पीड़िता को आरोपी साहिल खान के बारे में सच्चाई पता चली, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़िता को मालूम हुआ कि साहिल खान पहले से ही शादीशुदा है और वह उसे सिर्फ अपनी हवस का शिकार बना रहा था। खुद को ठगा हुआ महसूस करने के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और जवाहर नगर थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया।
मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की, लेकिन आरोपी अपने घर से फरार हो चुका था। थानाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया। आरोपी को पकड़ने में कांस्टेबल अशोक और कांस्टेबल धर्मपाल की बेहद अहम भूमिका रही।
उन्होंने तकनीकी और स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाई, जिससे पता चला कि आरोपी अपनी पत्नी के साथ घाटगेट इलाके में छिपा हुआ है। पुलिस ने तुरंत दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल, पुलिस आरोपी साहिल से सख्ती से पूछताछ कर रही है।
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