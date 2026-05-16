जयपुर में बर्थडे के बहाने होटल ले जाकर युवती से बलात्कार, शादीशुदा निकला साहिल; पत्नी संग जेल के पीछे छिपा मिला

Jaipur Crime News: राजधानी जयपुर की जवाहर नगर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए युवती को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान साहिल खान उर्फ गोलू के रूप में हुई है, जो हसनपुरा का रहने वाला है। आरोपी पुलिस से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था और अपनी पत्नी के साथ जयपुर सेंट्रल जेल के पीछे घाटगेट इलाके में एक किराए का कमरा लेकर छिपा हुआ था। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे धर दबोचा।