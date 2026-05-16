3.5 लाख लोगों के रोजगार पर संकट, 7700 साइटें प्रतिबंधित, अरावली आदेश से राजस्थान के इन उद्योगों पर पड़ रहा सीधा असर

वर्ष 2010 की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर 31 मार्च 2025 को जारी इस आदेश पर सरकार की ओर से स्थानीय स्तर पर सुनवाई और सुधार की व्यवस्था नहीं है। इससे अरावली सीमा से बाहर की खदानें भी प्रभावित हो गई हैं। खननकर्ता मानकों और पैमानों के आधार पर अपनी खदान के प्रतिबंधित श्रेणी से बाहर होने की गुहार लगा रहे हैं। कच्चा माल उत्पादन बंद होने से संचालकों को मिले मार्बल और कैल्शियम के ऑर्डर निरस्त हो रहे हैं। मकराना के कैल्शियम उत्पादक निर्यातकों को माल नहीं दे पा रहे हैं। इससे उनके अनुबंध टूटने लगे हैं। पिछले दो महीने में एक ही कंपनी के पांच आपूर्ति आदेश निरस्त हो गए।