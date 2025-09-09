Patrika LogoSwitch to English

नागौर

मकराना में गुलाबी रेंज की आधा दर्जन मार्बल खदानें अचानक ढहीं, देखें वीडियो

मकराना कस्बे में चक डूंगरी रेंज के पीछे स्थित आधा दर्जन मार्बल की बंद खदानें रविवार को अचानक ढह गईं। वहां लम्बे समय से खनन कार्य नहीं होने से कोई जनहानि नहीं हुई।

नागौर

kamlesh sharma

Sep 09, 2025

Play video
फोटो पत्रिका

मकराना कस्बे में चक डूंगरी रेंज के पीछे स्थित आधा दर्जन मार्बल की बंद खदानें रविवार को अचानक ढह गईं। वहां लम्बे समय से खनन कार्य नहीं होने से कोई जनहानि नहीं हुई।

स्थानीय लोगों ने बताया कि खानों के अगवाड़ में बना एक कमरे का कोना भी खान में गिर गया। हादसे की खबर फैलते ही आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। गुलाबी रेंज की सड़क किनारे की एक खान को पहले ही डंपिंग करके पाट दिया गया था। इससे खतरा और कम हो गया। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक खनन कार्य बंद रहने और बारिश व भूगर्भीय हलचल के चलते खानों की संरचना कमजोर होने से यह हादसा हो सकता है।

प्रशासन सतर्क, सुरक्षा जांच के आदेश

लोगों ने घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन और खनन विभाग को दी। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए क्षेत्र की अन्य खानों की सुरक्षा जांच के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। खनन विभाग ने भी खानों की संरचनात्मक स्थिति की जांच शुरू की है।

