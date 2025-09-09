मकराना में गुलाबी रेंज की आधा दर्जन मार्बल खदानें अचानक ढहीं, देखें वीडियो

स्थानीय लोगों ने बताया कि खानों के अगवाड़ में बना एक कमरे का कोना भी खान में गिर गया। हादसे की खबर फैलते ही आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। गुलाबी रेंज की सड़क किनारे की एक खान को पहले ही डंपिंग करके पाट दिया गया था। इससे खतरा और कम हो गया। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक खनन कार्य बंद रहने और बारिश व भूगर्भीय हलचल के चलते खानों की संरचना कमजोर होने से यह हादसा हो सकता है।