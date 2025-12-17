एसआईआर में जिले में 91,752 के मतदाताओं के गणना प्रपत्र नहीं मिले, नाम कटना लगभग तय

मतदाता लिस्ट। पत्रिका फाइल फोटो
नागौर. मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम के तहत जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 14,15,073 गणना प्रपत्र वितरित किए गए, जिनमें से निर्धारित समय तक 13,23,321 मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र भरकर जमा करवाए हैं, जिनका नाम 16 दिसम्बर को जारी प्रारूप मतदाता सूची में शामिल कर दिया गया है। यानी जिले की मतदाता सूची में शामिल 91,752 मतदाता ऐसे हैं, जिनके गणना प्रपत्र बीएलओ को नहीं मिले हैं। ऐसे में उनके नाम कटना लगभग तय है। इसके अलावा जिले में 6451 (0.49 प्रतिशत) मतदाता ऐसे हैं, जिनकी अभी मैपिंग नहीं हो पाई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य में 27 अक्टूबर को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण- 2026 कार्यक्रम घोषित किया गया था, जिसके गत 4 नवम्बर से 11 दिसम्बर 2025 तक गणना चरण के दौरान सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरण एवं संग्रहण का कार्य किया गया है। गहन पुनरीक्षण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व विधानसभा क्षेत्रों जायल (108), नागौर (109), खींवसर (110), मेड़ता (111) और डेगाना (112) में कुल मतदाताओं की संख्या 14,15,073 थी, जिनको गणना प्रपत्र वितरित किए गए थे। विधानसभा क्षेत्रों में गणना चरण के दौरान कुल 13,23,321 मतदाताओं की ओर से अपने गणना प्रपत्र भरकर जमा करवाए गए।
वेबसाइट पर देख सकते हैं सूची
गणना चरण के दौरान कुल 91,752 मतदाताओं के गणना प्रपत्र अप्राप्त रहे, जिनकी सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान की वेबसाइट www.election.rajasthan.gov.in एवं जिले की वेबसाइट https://nagaur.rajasthan.gov.in/home/dptHome पर एक्सेसिबल फॉर्मेट (सुलभ प्रारूप) में उपलब्ध है। अप्राप्त गणना प्रपत्रों में 18,094 मृत, 56,625 स्थायी रूप से स्थानान्तरित, 11,020 अनुपस्थित, 5788 मतदाता सूची में एकाधिक स्थान पर पंजीकृत पाए गए तथा अन्य 225 हैं। यह सूची मतदान केन्द्र / ग्राम पंचायत मुख्यालय / नगरीय निकाय कार्यालय में भी चस्पा की गई, ताकि यह आमजन अवलोकन कर सकें।
नागौर जिला - मतदाता एक नजर
विधानसभा - पहले - नाम कटे - अब - मृत्यु - अनुपस्थित - स्थानांतरित - दो जगह नाम - अन्य
जायल - 2,71,876 - 11,117 - 2,60,699 - 1970 - 398 - 8442 - 367 - 0
नागौर - 2,82,127 - 28,127 - 2,54,823 - 5103 - 4308 - 16897 - 1747 - 72
खींवसर - 2,92,047 - 14,637 - 2,77,410 - 3227 - 1830 - 8674 - 853 - 53
मेड़ता - 2,94,690 - 20,896 - 2,73,794 - 4342 - 2529 - 11854 - 2127 - 44
डेगाना - 2,73,510 - 16,915 - 2,56,595 - 3452 - 1955 - 10758 - 694 - 56
कुल - 14,15,073 - 91,752 - 13,23,321 - 18,094 - 11,020 - 56,625 - 5788 - 225
सबसे अधिक 28,127 नाम नागौर विधानसभा में नाम काटे गए हैं।
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को भरे फॉर्म
कलक्टर पुरोहित ने बताया कि 2959 मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 ऑनलाइन तथा 1027 फॉर्म-6 ऑफलाइन बीएलओ के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जिनका नाम विहित प्रक्रिया के पश्चात मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। फॉर्म 6 प्राप्त किए जाने का कार्य इस अवधि में भी सतत रूप से जारी रहेगा। आमजन अपना फॉर्म-6 ऑनलाइन वोटर हैल्पलाइन ऐप अथवा वोटर सर्विस पोर्टल से भी भर सकते हैं अथवा बीएलओ को भी फॉर्म-6 मय घोषणा पत्र भरकर दे सकते हैं। जो व्यक्ति एक अप्रेल 2026, एक जुलाई 2026 अथवा एक अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हों, वे भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 एवं निर्धारित घोषणा पत्र भरकर अग्रिम आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
राजनीतिक दलों को दी मतदाता सूची की प्रतियां
जिला निर्वाचन अधिकारी पुरोहित ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक भी आयोजित की गई है, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें कांग्रेस जिलाध्यक्ष हनुमान बांगड़ा, भाजपा उपाध्यक्ष रमेश अपूर्वा, कांग्रेस के मोतीलाल चन्देल, आरएलपी के भंवराराम जांगू, भाजपा के बजरंगलाल शर्मा शामिल हुए। सभी को प्रारूप मतदाता सूची की दो प्रतियां (एक हार्ड एवं एक सॉफ्ट कॉपी) उपलब्ध कराई गई। उन्हें प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्तियों तथा नव मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 मय घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में भी जानकारी दी।
जिले में बने 246 नए बूथ
जिले के विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की सुविधा के लिए 1200 से अधिक मतदाताओं वाले बूथों का भी पुर्नगठन किया गया। पूर्व में विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1294 मतदान केन्द्र थे, जिनका पुनर्गठन कर 246 नवीन मतदान केन्द्र सृजित किए गए हैं। अब जिले में कुल 1540 मतदान केन्द्र हो गए हैं। इसमें जायल में 299, नागौर में 295, खींवसर में 323, मेड़ता में 308 व डेगाना में 315 बूथ हो गए हैं।
एक महीने तक लेंगे आपत्तियां
पुरोहित ने बताया कि आयोग की ओर से प्रसारित कार्यक्रम के अंतर्गत 16 दिसम्बर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे। इस अवधि में प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं के संबंध में अथवा अन्यथा भी मतदाता सूची के संबंध में दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं। संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से दावे एवं आपत्तियों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची फॉर्म 9, 10, 11, 11ए और 11 बी में तैयार की जाएगी और ऐसी सूचियों की एक प्रति उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रत्येक कार्य दिवस को प्रदर्शित की जाएगी। संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रति सप्ताह प्राप्त होने वाले दावे एवं आपतियों की सूचियां मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से साझा करेंगे। ईआरओ के निर्णय के विरूद्ध 15 दिवस में प्रथम अपील अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को की जा सकती है तथा इस अपील के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में द्वितीय अपील प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अगले 30 दिवस में द्वितीय अपील अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी को की जा सकेगी। इसके पश्चात आयोग की ओर से निर्धारित तिथि 14 फरवरी 2026 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।
