भीलवाड़ा: न्याय का झांसा देकर अस्मत लूटी, वकील ने किया विश्वास तार-तार, मिली 8 साल की सजा

घटनाक्रम के अनुसार, 11 अप्रैल 2018 को पीड़िता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी वकील एक दिन प्रसाद के नाम पर नशीली मिठाई लेकर उसके घर पहुंचा। उसने कहा कि तुम्हें न्याय मिले, इसके लिए मंदिर में प्रसाद चढ़ाया है। मिठाई खाते ही पीड़िता बेहोश हो गई। आरोपी ने इस स्थिति का फायदा उठाकर उसके साथ बलात्कार किया और मोबाइल से अश्लील फोटो व वीडियो बना लिए।