Bhilwara Crime : भीलवाड़ा पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा, मृतक के बड़े भाई को गिरफ्तार किया, पढ़ें क्राइम स्टोरी

जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन और थानाधिकारी श्रद्धा पचौरी के नेतृत्व में जब टीम ने जांच शुरू की, तो कई संदिग्ध तथ्य सामने आए। इनमें मुख्यतः मृतक के शरीर पर घसीटने या रगड़ के निशान नहीं थे, जबकि एक्सीडेंट में ऐसे निशान अनिवार्य है। मोटरसाइकिल का स्विच बंद था और उस पर भी दुर्घटना के कोई गंभीर लक्षण नहीं थे। वहीं घटनास्थल पर एक संदिग्ध रस्सी और मृतक की चप्पल मिली। पुलिस ने उक्त तथ्यों के आधार पर जांच को गति दी।