राजस्थान में बढ़ती बिजली मांग के बीच आया आयोग का बड़ा फैसला, 3200 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट पर सस्पेंस कायम

Rajasthan Electricity Regulatory Commission: राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने 3200 मेगावाट क्षमता के थर्मल पावर प्लांट से जुड़ी याचिका पर फैसला दिया है। आयोग ने कहा है कि यदि पहले से तय बिजली खरीद प्रोजेक्ट को आंशिक या पूर्ण रूप से निरस्त किया जाता है, तो डिस्कॉम भविष्य की जरूरत के हिसाब से अतिरिक्त लॉन्ग टर्म बिजली खरीद पर निर्णय ले सकेंगे। हालांकि, इसके लिए विस्तृत आकलन और उपभोक्ता हित को प्राथमिकता देना जरूरी होगा। ऊर्जा विशेषज्ञों की मानें तो आयोग ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट को आधार मानते हुए याचिका का निस्तारण तो कर दिया।