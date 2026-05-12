Four Lane Project: जालोर-बागरा फोरलेन प्रोजेक्ट में मनमानी, आम जनता में भारी आक्रोश, 18KM का सफर हुआ ‘खतरनाक’

फोरलेन जालोर-बागरा प्रोजेक्ट में डिवाइडर का निर्माण किया जा रहा है। इसमें भी लापरवाही बरती जा रही है। 18 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक डिवाइडर बनाए जा चुके हैं, लेकिन उन पर रंगरोगन या रिफ्लेक्टर तक नहीं लगाए गए हैं। रात के समय डिवाइडर दिखाई नहीं देते, जिससे वाहन चालकों के सामने गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है। डिवाइडर निर्माण स्थल को लेकर भी मनमर्जी हावी है। निर्माण के बाद कुछ उद्यमियों ने अपनी ग्रेनाइट इकाई के सामने बने डिवाइडर को अवरोधक मानते हुए अपने स्तर पर ही तोड़ दिया है। इससे भविष्य में हादसों की आशंका और बढ़ गई है।