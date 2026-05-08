Jalore: मांडवला में भीषण जल संकट, 15 से 20 दिन में सप्लाई में एक दो घड़े पानी मिल रहा, ग्रामीणों ने जताया आक्रोश

जालोर/ मांडवला। नर्मदा परियोजना में सप्लाई सिस्टल बहाली रखने के विभागीय दावे की पोल खुल रही है। जालोर शहर में ही सप्लाई का शैड्यूल 4 से 5 दिन तक पहुंच चुका है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों हालात विकट है। जिले के मांडवला गांव में पेयजल व्यवस्था बदहाल होने से ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में 15 से 20 दिन में एक बार ही पानी की सप्लाई हो रही है, वह भी आधी-अधूरी। ऐसे में लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट गहराने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।