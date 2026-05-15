15 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जालोर

Jalore bypass News : अमेरिका-ईरान तनाव का असर, डामर संकट से NH-325 का काम ठप

Jalore bypass News : नेशनल हाइवे 325 के जालोर बायपास का निर्माण कार्य डामर की कमी और बढ़ती कीमतों के कारण अधर में लटक गया है। इस महत्वपूर्ण 14 किलोमीटर लंबे बायपास के डामरीकरण के लिए लगभग 100 टन डामर की आवश्यकता है।

2 min read
Google source verification

जालोर

image

kamlesh sharma

May 15, 2026

Jalore bypass News

जालोर. नेशनल हाइवे 325 बायपास का सामतीपुरा रोड ब्रिज का निर्माणाधीन हिस्सा।

जालोर। नेशनल हाइवे 325 के जालोर बायपास का निर्माण कार्य डामर की कमी और बढ़ती कीमतों के कारण अधर में लटक गया है। इस महत्वपूर्ण 14 किलोमीटर लंबे बायपास के डामरीकरण के लिए लगभग 100 टन डामर की आवश्यकता है, लेकिन बाजार में इसकी उपलब्धता लगभग न के बराबर है। निर्माण कार्य से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे भू-राजनीतिक संघर्ष का सीधा और गंभीर असर डामर की वैश्विक कीमतों पर पड़ा है।

कीमतों में लगभग दोगुने की वृद्धि ने निर्माण लागत को अप्रत्याशित रूप से बढ़ा दिया है। देश की प्रमुख डामर मंडियां जैसे पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र भी इन विकट हालात और महंगाई के कारण डामर की गंभीर कमी का सामना कर रही हैं। इससे जालोर में बायपास निर्माण के लिए आवश्यक डामर मिलना अत्यंत मुश्किल हो गया है।

यह काम हो चुका पूरा, केवल बीटूमिन का इंतजार

परियोजना का डब्ल्यूएमएम (वेट मिक्स मैकाडम) का काम पहले ही पूरा किया जा चुका है। अब केवल डामरीकरण का कार्य शेष है, जिसके लिए डामर की आपूर्ति का इंतजार है। इस बायपास के पूरा होने से जालोर शहर को यातायात जाम से बड़ी राहत मिलेगी और आवागमन सुगम होगा, लेकिन डामर की अनुपलब्धता ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को रोक दिया है। संबंधित विभाग डामर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है, ताकि शेष कार्य को शीघ्रता से पूरा किया जा सके।

भाव आसमान छू रहे, उपलब्धता भी घटी

करीब पांच माह पूर्व डामर के भाव 48 से 52 रुपए प्रति किलो थे। जो अब बढकऱ 92 से 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। बीटूमिन (डामर) क्रूड ऑयल का ही एक घटक है। क्रूड ऑयल की उपलब्धता में आई कमी डामर के निर्माण में कमी का कारण बनी है। जिसका असर यह हुआ कि जो प्रोडक्ट मौजूद भी है, उसके दाम आसमान छू रहे हैं।

जालोर में बायपास बनने पर मिलेगा ट्रेफिक रिलिफ

बिशनगढ़ रोड पर श्रीराम ग्रेनाइट इकाई के पास से ओवरब्रिज से बायपास की शुरुआत होगी। जबकि 14 किमी दूर सांकरना गांव के पास जवाई नदी पुल तक यह ट्रेफिक रिलिफ कोरिडोर बनेगा। इसके निर्माण से बिशनगढ़ से आहोर, तखतगढ़, जोधपुर, जयपुर, दिल्ली की ओर आवाजाही करने वाले वाहन चालकों को बायपास का विकल्प मिलेगा। जिससे शहरी क्षेत्र की आबादी से अक्सर ट्रेफिक जाम की स्थिति से भी राहत मिलेगी।

ऐसा स्ट्रक्चर जिससे सुधरेगी व्यवस्था

पुराने मार्ग पर लेटा जवाई नदी पुल की ऊंचाई कम होने पर नदी उफान पर होने से रास्ता बंद हो जाता था। अब इस पर 253 मीटर लंबा नया ब्रिज बनाया गया है। जिससे भारी बारिश में भी यह रास्ता अवरुद्ध नहीं होगा। इसी तरह बाय पास हिस्से पर रतनपुरा रोड, सामतीपुरा रोड और श्रीराम ग्रेनाइट इकाई पर ओवरब्रिज बनाए गए हैं। सामतीपुरा रेलवे क्रॉसिंग के पास ही रेलवे क्रॉसिंग पर स्टील आर्च ब्रिज का निर्माण किया गया है।

इन्होंने कहा

(एनएच) पीडब्ल्यूडी एक्सईएन रोहिताश्व सिंह ने बताया कि बीटूमिन की उपलब्धता में कमी से दिक्कत है। बकाया काम के लिए डामर की डिमांड की गई है। मई माह के अंत तक बकाया कार्य पूरा करने का प्रयास है। साइन बोर्ड व अन्य कार्य 15 जून तक पूरे किए जाएंगे।

ये भी पढ़ें

Ajmer Ring Road Update : अजमेर में रिंग रोड का काम जारी, यहां भूमि अधिग्रहण करना बाकी, यह होंगे फायदे
अजमेर
ajmer ring road

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 May 2026 02:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Jalore bypass News : अमेरिका-ईरान तनाव का असर, डामर संकट से NH-325 का काम ठप

बड़ी खबरें

View All

जालोर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

CM Jalore Visit: खाट पर बैठे, ग्रामीणों संग कटोरे में पी चाय, जालोर के गांव में CM भजनलाल शर्मा का दिखा देसी अंदाज

CM Bhajanlal Sharma Jalore Visit
जालोर

Jalore: मांडवला टोल प्लाजा पर दबंगई, पैसे मांगे तो सीधे निकाल ली पिस्टल, लहराते हुए दी जान से मारने की धमकी

Jalore Crime Update
जालोर

Railway Project: राजस्थान में 97 साल पुराने रेलवे स्टेशन की बदल रही सूरत, यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

Jalore Railway Station
जालोर

Four Lane Project: जालोर-बागरा फोरलेन प्रोजेक्ट में मनमानी, आम जनता में भारी आक्रोश, 18KM का सफर हुआ ‘खतरनाक’

Jalore-Bagra Four Lane Project, Jalore fourlane project, Rajasthan highway news
जालोर

Rajasthan: राजस्थान के इस जिले में हड़कंप, 4 महीने में ‘गायब’ हुई 16 लड़कियां-महिलाएं, एक मामले ने झकझोरा

Jalore Missing Case
जालोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.