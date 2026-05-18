Jalore: आधी रात होटल में नाबालिग लड़की संग पकड़ा लड़का, ‘लव जिहाद’ का शक, मचा हंगामा

Jalore News: जालोर शहर के होटल में आधी रात को एक लड़का और नाबालिग लड़की के मिलने की सूचना पर हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। सूचना पर कोतवाली थाना मौके पर पहुंचा और होटल से लड़के व नाबालिग लड़की को हिरासत में लिया। लड़की को काउंसलिंग के बाद उसके माता-पिता को सौंप दिया गया, जबकि लड़के को शांति भंग की आशंका में धारा-151 के तहत गिरफ्तार किया गया है। मामले में लगाए गए आरोपों को लेकर पुलिस जांच कर रही है।