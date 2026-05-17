गैंगरेप पीड़िता की मौत पर फूटा भाई का दर्द: बोला- न्याय मिलता तो आज जिंदा होतीं मेरी बहनें, चौकी प्रभारी को हटाया

जोधपुर: 'मेरी दोनों बहनों की मौत की जिम्मेदार पुलिस है…अगर समय पर कार्रवाई होती तो आज वे जिंदा होतीं।' यह कहते-कहते भाई की आंखें भर आई, जिस बहन के लिए वह न्याय मांग रहा था, उसका शव पिछले दो दिन से एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी में पड़ा था। दूसरी बहन इससे पहले ही ब्लैकमेलिंग और देहशोषण से तंग आकर जान दे चुकी थी। परिवार का आरोप है कि दोनों मौतों के पीछे सिर्फ आरोपी ही नहीं, बल्कि पुलिस की निष्क्रियता भी जिम्मेदार हैं।