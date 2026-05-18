Jalore Crime: 6 मर्डर कर चुका हूं, सातवां नंबर तेरा है…एक कॉल से सदमे में आया युवक, परिवार में दहशत

गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही जालोर जिले में अपराध और बेखौफ बदमाशों की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई थी। जिले के बिशनगढ़ थाना क्षेत्र के मांडवला गांव स्थित टोल प्लाजा पर मंगलवार रात एक कार चालक ने टोल राशि को लेकर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी की कनपटी पर पिस्टल तान दी थी। आरोपी युवक ने कर्मचारी को जान से मारने की धमकी दी और हथियार लहराते हुए बिना टोल चुकाए फरार हो गया था। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं के बाद जिले में कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।