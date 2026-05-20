जालोर में बवाल: धरने पर बैठे ग्रामीणों को ट्रैक्टर-जेसीबी से कुचलने का प्रयास, मची भगदड़

मंगलवार को धरने में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के थानसिंह डोली पहुंचे। उन्होंने कहा कि एक घंटे में कार्य बंद नहीं करवाया गया और प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा तो धरनार्थी आवंटित भूमि पर जाकर धरना शुरू करेंगे। चेतावनी के एक घंटे बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण और धरनार्थी आवंटित भूमि की ओर रवाना हुए। उस समय वहां भूमि समतलीकरण और सफाई कार्य चल रहा था। धरनार्थियों और मजदूरों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया।