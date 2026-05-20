Rajasthan: आयकर अधिकारी के पुत्र ने फंदा लगा की आत्महत्या, पिछले साल ही MBBS की थी कंपलीट

Jalore Suicide Case : जालोर। शहर के शिवाजी नगर क्षेत्र में बुधवार दोपहर को एक मकान में युवक ने फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। मां जब बाजार से घर लौटी तो बेटे ने गेट नहीं खोला । अनहोनी की आशंका पर पड़ोसियों को बुलाया गया और गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया। भीतर जाकर देखा तो युवक फंदे पर लटका हुआ था। परिजन उसे तुरंत नीचे उतारकर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, हालांकि परिजनों ने किसी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करवाया है ।