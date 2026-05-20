अलवर में खेल-खेल में कार के अंदर लॉक हुईं दो मासूम बहनें, दम घुटने से दर्दनाक मौत

बच्चियों के बेबस पिता रमेश सेन ने बताया कि उनके घर में सिर्फ यही दो बेटियां थीं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहीं। रमेश के मुताबिक, बुधवार सुबह करीब 12:30 बजे जब मैं अपनी दुकान से घर आया, तो मुझे बच्चियां नजर नहीं आईं। मैंने आस-पास के पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहीं कहीं खेल रही होंगी। जब मैंने तलाश करते हुए पास की वर्कशॉप में खड़ी गाड़ी के अंदर झांका, तो मेरे होश उड़ गए। दोनों अंदर बेसुध पड़ी थीं। पिता तुरंत दोनों को लेकर अस्पताल भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पिता ने बताया कि दोनों बच्चियां घर पर ही रहती थी।