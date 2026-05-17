राजस्थान में पेट्रोल पंपों की बड़ी चोरी उजागर, आम जनता को लाखों का नुकसान, 7 जिलों में ताबड़तोड़ एक्शन से मचा हड़कंप

जयपुर। उपभोक्ता मामले विभाग की अचानक जांच कार्रवाई में प्रदेशभर के कई पेट्रोल पंपों पर आम उपभोक्ताओं के साथ हो रही बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। विभाग की ओर से सात जिलों में की गई सघन जांच के दौरान 25 पेट्रोल पंपों के कुल 43 गड़बड़ नोजल जब्त अथवा बंद किए गए। जांच में सामने आया कि कई पेट्रोल पंप हर 5 लीटर पर 30 से 60 एमएल तक कम ईंधन दे रहे थे। बड़ी मात्रा में बिक्री होने के कारण यह कमी हर महीने उपभोक्ताओं को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा रही थी।