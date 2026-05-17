17 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Heatwave Alert 17 May: राजस्थान में कल से फिर बढ़ेगी गर्मी, कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट, 5 दिन बारिश की कोई संभावना नहीं

Rajasthan Summer Update: मौसम विभाग ने यह भी बताया कि 18 से 22 मई के दौरान पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चल सकती हैं। हालांकि इन हवाओं से गर्मी में ज्यादा राहत मिलने की संभावना नहीं है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

May 17, 2026

Rajasthan Heatwave 17 May

Photo AI

Rajasthan Weather: जयपुर। राजस्थान में आगामी दिनों में एक बार फिर गर्मी का असर तेज होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा तथा तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है।
मौसम विभाग ने यह भी बताया कि 18 से 22 मई के दौरान पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चल सकती हैं। हालांकि इन हवाओं से गर्मी में ज्यादा राहत मिलने की संभावना नहीं है।

18 मई से 23 मई तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क

18 मई से 23 मई तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है।

खासकर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, वहीं कुछ स्थानों पर हीटवेव चलने की भी आशंका जताई गई है।
मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्यप्रदेश के ऊपर बना ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण अब पश्चिमी मध्यप्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ उत्तर ईरान और आसपास के क्षेत्रों में स्थित है। इन मौसमी तंत्रों के प्रभाव के बावजूद राजस्थान में फिलहाल बारिश की गतिविधियां बेहद सीमित रहने वाली हैं।

पूर्वी राजस्थान में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने की संभावना

पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जरूर जताई गई है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावना है। गर्म हवाओं और तेज धूप के कारण दिन के समय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बिजली और पानी की मांग में भी तेजी आने की संभावना है। ऐसे में प्रशासन ने संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारियां बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर और अधिक तीखा हो सकता है।

ये भी पढ़ें

Industrial Area: राजस्थान के इस शहर में 400 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को मिलेगा लाभ
जयपुर
Rajasthan Industry

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 May 2026 03:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Heatwave Alert 17 May: राजस्थान में कल से फिर बढ़ेगी गर्मी, कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट, 5 दिन बारिश की कोई संभावना नहीं

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

RSSB: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 3 प्रमुख भर्तियों की परीक्षा तिथियां की घोषित, नई अधिसूचना जारी

RSSB Exam Date 2026
जयपुर

'सामान्य' में हो रही 'एसटी' की गणना'! सांसद राजकुमार रोत ने गृह मंत्री अमित शाह से ऐसा क्यों कहा?

Home Minister Amit Shah and MP Rajkumar Roat - File PIC
जयपुर

RIICO: प्लग एंड प्ले मॉडल से उद्योग स्थापना हुई आसान, उद्यमियों को मिल रहा बड़ा फायदा

जयपुर

Diya Kumari : 'वीआईपी काफिला' छोड़ ट्रेन का सफर, डिप्टी सीएम पर दिखा PM मोदी की अपील का असर

Diya Kumari Train Journey Jaipur To Ajmer
जयपुर

संपादकीय: ‘नीट’ की शुचिता बचाने के लिए जरूरी कदम

neet paper leak
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.