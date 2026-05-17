Heatwave Alert 17 May: राजस्थान में कल से फिर बढ़ेगी गर्मी, कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट, 5 दिन बारिश की कोई संभावना नहीं

Rajasthan Weather: जयपुर। राजस्थान में आगामी दिनों में एक बार फिर गर्मी का असर तेज होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा तथा तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है।

मौसम विभाग ने यह भी बताया कि 18 से 22 मई के दौरान पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चल सकती हैं। हालांकि इन हवाओं से गर्मी में ज्यादा राहत मिलने की संभावना नहीं है।