RIICO: प्लग एंड प्ले मॉडल से उद्योग स्थापना हुई आसान, उद्यमियों को मिल रहा बड़ा फायदा

कॉम्प्लेक्स में रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी और आईटी सेक्टर से जुड़े उद्यमियों ने अपनी इकाइयां स्थापित करनी शुरू कर दी हैं। “शिल्पायान इंडिया” के संचालक विजय सिंह सेंगर ने बताया कि यह मॉडल छोटे उद्यमियों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले उद्योग स्थापित करने में वर्षों लग जाते थे, लेकिन अब प्लग एंड प्ले व्यवस्था के कारण उद्योग तुरंत शुरू किए जा सकते हैं।